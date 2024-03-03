«Пой, Алла! Люблю»: растроганный Филипп Киркоров признался в чувствах Пугачевой

1 марта в свет вышел новый альбом Аллы Пугачевой «P.S.» в который вошли композиции из последнего выступления певицы в России и новые хиты. Одна из песен тронула за душу бывшего мужа Примадонны, короля поп-эстрады Филиппа Киркорова.

Киркоров обратился к Пугачевой в своем Telegram-канале. Он вспомнил про первое воскресенье весны, которое является личным праздником певицы. Артист поблагодарил Примадонну за потрясающий текст песни, а Константина Губина — за музыку.

«Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню», — написал король поп-эстрады.

Артист настолько расчувствовался, что признался Пугачевой в любви.

«С праздником! Пой, Алла! Люблю», — сказал он.

Впервые за 16 лет певица объявила о выходе сборника своих песен. В альбом «P.S» вошли композиции «На коне», «Жизнь напоказ», «Святая ложь», «Вольная», «Монолог», «Анестезия», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Свеча горела» и еще 11 треков.

Напомним, уехавшая из России в Израиль певица Алла Пугачева 3 марта обратилась в соцсетях к россиянам по особому поводу. Примадонна рассказала о личном празднике: она отмечает первое воскресенье весны.