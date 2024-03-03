«Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!»: Алла Пугачева обратилась к россиянам по особому поводу

Уехавшая из России в Израиль певица Алла Пугачева обратилась в соцсетях к россиянам по особому поводу. Примадонна рассказала о личном празднике: она отмечает первое воскресенье весны. В связи с этим народная артистка СССР обратилась к подписчикам в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Этот день Примадонна называет праздником желтых цветов. По этому поводу она всегда собирала друзей у себя дома в России. После переезда в замок в деревне Грязь Пугачева выходила на балкон и говорила поклонникам: «Весну разрешаю!».

3 марта Пугачева записала видео для фанатов. В кадре 74-летняя исполнительница хита «Миллион алых роз» предстала в джинсовке и с легким макияжем. Артистка улыбается и выглядит счастливой.

«Первое воскресение весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!», — сказала она.

Обращение легендарной певицы вызвало бурю эмоций у подписчиков. Они написали, что будут стараться не сдаваться, поздравили Примадонну с весной и пожелали ей долгого здоровья и процветания. Кто-то оставил едкий комментарий под постом: «Холопы не унывают», намекая на недавнее высказывание Пугачевой.

Ранее исполнительница вышла на связь после релиза нового альбома. Подробнее читайте здесь.