Погрязшая в русофобии Вайкуле отказалась петь «Мой рок-н-ролл» с «Би-2» из-за Чичериной

Группа «Би-2» в нулевых выпустила песню «Мой рок-н-ролл», записанную вместе с Юлией Чичериной. Трек мгновенно стал хитом. Но после пути музыкантов разошлись и лидер коллектива Лева* (признан иноагентом на территории РФ), что предлагал Лайме Вайкуле спеть композицию вместе с коллективом, но артистка отказалась.

Лева* (настоящее имя Егор Бортник) вел переговоры с Вайкуле и предложил ей совместно спеть песню.

«На что она сказала: „Нет, эту песню петь не буду, потому что ее Чичерина пела“», — рассказал музыкант в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

Музыкант пояснил, что все-таки тандем «Би-2» с Вайкуле состоится, но пока они держат в секрете какие-либо подробности.

Лидер коллектива вспомнил, как попросил Чичерину еще в 2015 году не исполнять «Мой рок-н-ролл» на своих концертах. Леву* смутило, что артистка ездит выступать на Донбасс. Но певица проигнорировала просьбу.

При этом Чичерина отказалась участвовать в съемках клипа на песню. Ее в видео заменила Ингеборга Дапкунайте, с которой Бортник* до сих пор поддерживает хорошие отношения.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко прокомментировал получение гражданства Молдавии участниками группы «Би-2». По его мнению, таким образом артисты рассчитывают вернуться на российскую сцену.

*(признан иноагентом на территории РФ)