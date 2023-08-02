Не покидает пределы дома: дочь тяжелобольной Заворотнюк вышла на связь после долгого затишья

27-летняя дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк объяснила, почему долго не появлялась в социальных сетях. Оказывается, все дело в погоде. Из-за жуткой жары в Дубае Анна буквально выпала из жизни. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В прошлом году Анна Заворотнюк переехала вместе с возлюбленным в Дубай. Летом в стране становится настолько жарко, что многие жители выходят на улицу только ночью. Звездной наследнице такая погода явно не нравится.

Девушка призналась, что за последнюю неделю у нее нет никаких интересных новостей, поскольку она практически не выходила из дома.

«Честно, в Дубае сейчас так скучно, почти никого нет, на улицу не выйти – жара дикая. И от этого все вообще лень», – пожаловалась Анна Заворотнюк.

Однако терпеть такие условия ей осталось недолго. Через неделю Анна снова приедет на родину, чтобы навестить маму и друзей.

Во время последнего визита девушка выложила в микроблог кадры из дома Анастасии Заворотнюк. При этом сама актриса уже на протяжении нескольких лет не появляется на публике. Дочка звезды «Моей прекрасной няни» лишь иногда рассказывает поклонникам, как ее мама борется с болезнью, но подробностей лечения не раскрывает.

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