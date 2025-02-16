Погряз в судах: производители бумаги потребовали от блогера Влада А4 миллионы рублей

Блогер Владислав Бумага, известный под псевдонимом Влад А4, погряз в судебных разбирательствах. Его компания указана в качестве ответчика сразу в двух новых исках на общую сумму 6,4 миллиона рублей.

Как пишет Kp.ru, истцом указан производитель гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Предположительно компания производила упаковку для чипсов и сухариков Влада.

Первый иск на 4,3 миллиона рублей был подан в Арбитражный суд Курской области. Второй в суд Тульской области - на 1,1 миллиона рублей. Что стало причиной разбирательства, не уточняется.

Известно, что блогер имеет долю в 45% в компании «Бумажная бумага». По итогам 2023 года чистая прибыль организации составила 186 миллионов рублей.

Ранее Влад А4 опубликовал в личном блоге кадры, на которых он был запечатлен на фоне огненного зарева в Лос-Анджелесе. 28-летний блогер пожаловался, что его особняку угрожают пожары. В итоге его имущество не пострадало.