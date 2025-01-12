«Начинаем паниковать»: Влад A4 сообщил об огне, приближающемся к его дому в Лос-Анджелесе

Влад А4 заявил, что огонь приближается к его дому в Лос-Анджелесе.

28-летний блогер снова вышел на связь из США. Если ранее он утверждал, что ничего страшного в Калифорнии не происходит, то сейчас он заявил иначе. Влад Бумага признался, что поспешил с выводами и что сейчас он всерьез испугался за свою жизнь.

Блогер опубликовал в личном блоге кадры, на которых он был запечатлен на фоне огненного зарева. По словам Влада, ветер стал намного сильнее.

«Я нахожусь в самом трендовом месте января – Лос-Анджелесе. Давайте я покажу, как выглядит наш костер. Выглядит он сегодня устрашающе. Прошлая версия была, что всё тухнет. Но сейчас все стало чуть-чуть ближе, чуть-чуть шире, чуть-чуть красным и очень много дыма. Начинаем паниковать, начинаем нервничать. Огонь есть», — сообщил Бумага в социальных сетях.

Ранее Влад уже комментировал ситуацию с разрушительными пожарами в Лос-Анджелесе, говоря о том, что обстановка нормальная и что есть всего один «райончик, который как бы дымит».

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева осудила Влада А4, высказавшегося о лесных пожарах в Калифорнии.

Также сообщалось, что Леонид Агутин назвал фейком слухи о риске потерять квартиру в Лос-Анджелесе.