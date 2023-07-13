«Погружена в горе»: Сафронов рассказал о состоянии Аллы Пугачевой во время приезда в Россию

Художник Никас Сафронов рассказал, что певица Алла Пугачева на похоронах модельера Валентина Юдашкина была погружена в горе, именно поэтому проигнорировала своих коллег. Примадонна специально прилетела в Россию, чтобы проводить друга в последний путь, но показалась многим равнодушной.

С тех пор прошло два месяца, но разговоры вокруг поведения Пугачевой не утихают до сих пор. Коллега артистки Надежда Бабкина в интервью признавалась, что Алла Борисовна вела себя обособленно и ни с кем из коллег не общалась. В Сети появились негативные сообщения в адрес Примадонны.

Никас Сафронов в беседе с корреспондентами PROZVEZD высказался на эту тему. Художник тоже был на похоронах Юдашкина, но Пугачеву там не видел. При этом кто-то из присутствующих отметил, что артистка шла за ним. Он считает, что коллегам не стоит обижаться на игнор Аллы Борисовны, ведь она похоронила близкого друга, и ей было нелегко.

«Пугачева любила Юдашкина, дружила с ним долгие годы, думаю, его внезапный уход дался ей нелегко. Уверен, она была погружена в горе и особо никого не замечала вокруг», – поделился мыслями художник.

Сафронов считает, что похороны – это траурное мероприятие, а не праздник. Поэтому Примадонну могли неправильно понять, если бы она «радостно кидалась в объятия знакомых». Мужчина уверен, что певицу осудили бы еще больше.

Ранее мы писали о том, как домработница Аллы Пугачевой вступилась за певицу после ее сравнения россиян с холопами.