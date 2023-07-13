Домработница Аллы Пугачевой вступилась за певицу после ее сравнения россиян с холопами. Об этом сообщает издание aif.ru.

Несмотря на то, что женщина уже давно не работает у артистки, она по-прежнему защищает ее от недоброжелателей. В новом интервью домработница вспомнила о высказываниях Пугачевой, после которых на нее обрушился шквал критики. Речь идет о сравнении жителей РФ с рабами и холопами. По мнению экс-помощницы певицы, в этих словах нет ничего обидного, поэтому она не понимает людей, «ухватившихся» за них.

Кроме того, многие пользователи Сети задаются вопросом, почему построившая успешную карьеру в России знаменитость бросила все и уехала в Израиль. В ответ на это домработница призвала всех не считать заработок Пугачевой и заявила: «Алла зарабатывала деньги честным путем».

К слову, с мнением женщины солидарны и многие звезды шоу-бизнеса. Недавно 60-летний певец Григорий Лепс также заступился за Аллу Пугачеву и заявил о ее возвращении в РФ. Подробности смотрите в этой статье.

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