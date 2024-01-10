Погребняк предложила наказать блогера, бросившего сына в сугроб: «Тут точно не избежать трагедий»

Модель и блогер Мария Погребняк эмоционально отреагировала на поступок блогера Сергея Косенко, бросившего своего двухмесячного сына в сугроб. Она предложила заблокировать его социальные сети.

Блогер уверена: Косенко кинул своего ребенка в сугроб, а после шумихи в СМИ выдумал версию монтажа. Погребняк возмутило то, что вместо извинений он выставил в своем профиле видео, где женщина тоже совершает подобный поступок.

«Нормального человека с адекватной психикой видео с жестоким обращением с детьми не должны мотивировать!», — цитирует ее Kp.ru.

Погребняк считает, что блогер с такой аудиторией является лидером мнений.

«Может конкретно с этим ребенком ничего и не случилось, но, если ряд подписчиков последуют его примеру и начнут кидать своих детей в снег, тут точно не избежать трагедий», — добавила она.

Модель добавила, что Косенко не может гарантировать отсутствие последствий такого поступка. Она считает логичным заблокировать все соцсети блогера, чтобы преподать ему урок.

Ранее блогер Сергей Косенко публично извинился перед поклонниками за то, что бросил двухмесячного сына в сугроб и записал это на видео после того, как появились новости о возможном возбуждении уголовного дела.