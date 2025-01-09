«Говорили, чтобы горел в аду с Аней»: продюсера Дворцова затравили в Сети из-за поддержки Седоковой

Продюсер Сергей Дворцов встал на защиту певицы Анны Седоковой, которую обвиняют в смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. После самоубийства баскетболиста его друзья ополчились против артистки и даже стали добиваться возбуждения уголовного дела. И пока сама экс-солистка «ВИА Гры» справляется с последствиями нервного срыва, ее «прикрывают» в медиаполе коллеги. В беседе с порталом «Страсти» Дворцов рассказал, что сам столкнулся с травлей, выбрав сторону Седоковой, поэтому обратился в СК РФ.

Продюсер считает, что Анну обвиняют в Сети несправедливо. Он верит, что она непричастна к смерти экс-супруга, и никому неизвестно, через что действительно певица прошла, пока была в браке с Тиммой.

«Мы с Аней коллеги, в одном котле варимся. Все, что сейчас происходит вокруг нее, это, я считаю, абсурд. Якобы она убила Яниса, как-то причастна. Это не доказано! Возбуждение уголовного дела — это полноценный бред. Все, что произошло с ним, это его проблемы. Человек слабый духом оказался. Не нужно тут винить Седокову в том, что она спровоцировала его смерть, — отметил Дворцов. — Опять же мы не знаем, что там происходило за закрытыми дверьми. Я знаю одно — да, он ей изменял, сидел у нее в последнее время на шее. И она это все терпела».

После смерти Яниса подробности его жизни с Седоковой начал раскрывать предприниматель Марк Пугачев, который называет себя другом погибшего спортсмена. Он заявлял, что артистка скрывает свою причастность к смерти Тиммы, что изменяла ему и вытаскивала деньги. Однако со всем этим не согласен Дворцов. Он сомневается в том, что Пугачев в принципе был настолько близок с Янисом, как пытается сейчас выставить.

«Что касается Марка Пугачева — где он был, когда Янису было плохо? Мне хочется спросить, где были все друзья, которые сейчас встали горой за Яниса и его семью?» — возмущен продюсер.

По словам Сергея, как только он поддержал Анну, то пользователи и защитники Яниса стали присылать ему угрозы. Более того, они узнали номер его помощника и начали звонить. Но отступать Дворцов не намерен.