«Поговорить будет не о чем»: Раймонд Паулс отказался от встреч с Пугачевой и Галкиным*

Латвийский и советский композитор Раймонд Паулс признался, что перестал общаться с певицей Аллой Пугачевой и ее молодым мужем, шоуменом Максимом Галкным* (признан иноагентом на территории РФ). Он пояснил, что их больше не связывает ни творчество, ни дружба, как это было раньше.

«С Аллой у нас давно все в прошлом <…> Нам и поговорить с ней будет не о чем. У меня сегодня совсем другая жизнь», сказал композитор в интервью aif.ru.

Паулс подчеркнул, что живет будущим, поэтому прошлое, в котором осталась в том числе и Пугачева, ему совершенно неинтересно.

Кроме того, он признался, что не общается и с проживающей в Латвии певицей Лаймой Вайкуле. По словам композитора, она приглашала его на свой фестиваль «Рандеву» в Юрмале, куда также постоянно приезжают Пугачева и Галкин*, но он отказался.

Как пояснил Паулс, работа с молодыми исполнителями и творчество интересуют его гораздо больше, чем встречи с Пугачевой и Вайкуле.

«На всякие глупые тусовки у меня нет времени, потому что я очень много работаю. Даю концерты, играю, пишу новые мелодии. Ещё у меня есть преподавание. Много времени это занимает», - заключил пианист.

Ранее Раймонд Паулс рассказал о конфликте с Пугачевой. По его словам, однажды Примадонна, приехав в Ригу, на всех выступлениях исполняла написанные им хиты, при этом не удосужившись пригласить его самого на концерты.

*Признан иностранным агентом на территории России