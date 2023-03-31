«Будем жить с тобой вечно»: Влад Топалов отказал в разводе Тодоренко и гневно ей пригрозил

Влад Топалов и Регина Тодоренко считаются самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. За годы брака артисты сумели стать счастливыми родителями двух сыновей. Несмотря на это, сотрудники СМИ регулярно приписывают им развод и многочисленные измены со стороны певца. Как выяснилось, в чем-то они оказались правы. Об этом супруги рассказали в откровенном интервью для издания «HELLО!».

По словам Влада, в их отношениях был непростой период, когда они столкнулись с семейным кризисом. Ситуация настолько обострилась, что Регина в порыве конфликта заговорила про развод, и на это Топалов незамедлительно отреагировал.

«Он ответил: "Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно". Тогда это прозвучало как угроза», — высказалась телеведущая.

Певец признался: его родители не смогли спасти любовь и развелись. Вот почему он не захотел повторить их судьбу и всеми силами старался сохранить брак с Региной. Тогда супруги приняли важное решение и обратились за помощью к семейному психологу, который дал им дельный совет.

«Она посоветовала нам запланировать в своем календаре свидания друг с другом. Сначала это показалось диким: что мы, встретиться не можем? А оказалось, это не так уж и просто. Но именно такие свидания возвращают тот крепкий фундамент отношений», — резюмировал Влад.

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