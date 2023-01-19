Погнался за деньгами: оставленный без работы Иван Ургант официально подтвердил отъезд из России

Еще с прошлого года Иван Ургант оказался в весьма неоднозначном положении. После некоторых своих высказываний он лишился работы, части поклонников и получил пристальное внимание со стороны властей. На какое-то время телеведущий и вовсе пропал после оказанного на него давления, и появились слухи, что он эмигрировал в Израиль. Недавно артист вновь стал мелькать в социальных сетях и демонстрировал, что все-таки находится в России. Однако теперь стало известно о дальнейших планах Урганта, а они связаны с совсем другой страной.

Выяснилось, что в скором времени Иван все-таки покинет Россию ради зарабатывания денег. У артиста запланированы зарубежные гастроли. 23 февраля он выступил вместе с Владимиром Познером на Кипре. Шоу носит название «Путешествия Познера и Урганта». О том, что именно ждет зрителей, известно мало. В анонсе лишь сказано, что люди получат возможность пообщаться с журналистами, которые долго не появлялись на публике.

Заработают артисты за выступление приличные суммы. Билет на шоу стоит до 350 евро. При этом с каждым днем мест в зрительном зале становится все меньше, и ожидается аншлаг.

Напомним, что до вчерашнего дня не было никакой информации о работе и местонахождении Владимира Познера. После ухода с Первого канала он пропал с радаров, однако вчера неожиданно объявился в США. Причем в необычной компании.