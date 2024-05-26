«Погнали в Гагры, но без Якина»: Анна Семенович уехала из России

Певица Анна Семенович выложила в социальные сети снимок из самолета. Артистка рассказала, что отправилась в Абхазию.

46-летняя певица показала снимок, на котором она сидит в самолете в темно-серой футболке и с легким макияжем. Семенович рассказала, что летит в Абхазию.

«Погнали в Гагры, но без Якина», — написала она.

Недавно певица вспомнила о серьезной болезни. Семенович призналась, что перепутала простуду с пневмонией. У нее был насморк, слабость и температура 37,5. При этом артистка не стала отменять съемки в проектах. Экс-солистка «Блестящих» прилетела в Сочи по работе, но ее самочувствие стало еще хуже. Посоветовавшись с подругой, Семенович решила обратиться к врачам и записаться на КТ.

Анна Семенович прославилась после участия в группе «Блестящие». Она выступала в коллективе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008 году певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Ранее певица сообщила, что сильно похудела из-за своего диагноза. Артистке прописали лекарство для диабетиков. Подробности читайте в этой новости.