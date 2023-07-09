«Погналась за потребительством»: Назаров принизил достоинство Пугачевы

86-летний актер театра и кино Юрий Назаров провел мастер-класс на детском кинофестивале имени Василия Ланового «Алые паруса». Отвечая на вопросы журналистов, звезда рассказал о своем отношении к коллегам.

Назаров отметил, что не понимает внезапный отъезд в Израиль Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) с супругой.

«Плевать мне на Пугачеву… Вы извините меня, конечно. Ну пела, ну старалась, ну молодец… Я кумира себе не творил, — сказал Назаров в беседе с kp.ru.

Также артист считает, что его коллеги уехали за рубеж, потому что погнались за потребительством.

Ранее мы писали, что отец актрисы Марии Кожевниковой сообщил о пяти остановках сердца.

*признан иноагентом в РФ.