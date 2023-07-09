«Я киборг»: отец Марии Кожевниковой признался в недуге

64-летний отец актрисы сериала «Универ» Марии Кожевниковой признался в имеющихся проблемах со здоровьем несмотря на то, что он ведет активный образ жизни.

Александр Кожевников рассказал, что в его теле установлен кардиостимулятор. Хоккеист пожаловался, что аппарат мешает ему полноценно жить, поскольку он не может ходить в баню с его любимым зятем.

«Я же киборг», — иронично подметил Кожевников.

Оказалось, что у мужчины было пять остановок сердца длительностью в 6 секунд, а последняя — в 12. Врачи сделали кардиограмму и приняли решение экстренно делать операцию.

«Три секунды уже считается смерть. Это было ночью во сне, я спокойно спал и ничего не чувствовал», — сообщил Александр.

Обнаружить недуг удалось, поскольку Кожевников за компанию ходил с другом в клинику. Врачи поставили ему холдер, а когда он его сдал, результат оказался неутешительным. Сейчас в случае остановки сердца у Александра кардиостимулятор может заводить его самостоятельно.

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