«Я киборг»: отец Марии Кожевниковой признался в недуге
Отец актрисы Марии Кожевниковой сообщил о пяти остановках сердца.
64-летний отец актрисы сериала «Универ» Марии Кожевниковой признался в имеющихся проблемах со здоровьем несмотря на то, что он ведет активный образ жизни.
Александр Кожевников рассказал, что в его теле установлен кардиостимулятор. Хоккеист пожаловался, что аппарат мешает ему полноценно жить, поскольку он не может ходить в баню с его любимым зятем.
«Я же киборг», — иронично подметил Кожевников.
Оказалось, что у мужчины было пять остановок сердца длительностью в 6 секунд, а последняя — в 12. Врачи сделали кардиограмму и приняли решение экстренно делать операцию.
«Три секунды уже считается смерть. Это было ночью во сне, я спокойно спал и ничего не чувствовал», — сообщил Александр.
Обнаружить недуг удалось, поскольку Кожевников за компанию ходил с другом в клинику. Врачи поставили ему холдер, а когда он его сдал, результат оказался неутешительным. Сейчас в случае остановки сердца у Александра кардиостимулятор может заводить его самостоятельно.
Ранее мы писали, что отец певицы Жанны Фриске заявил о семейной трагедии, вспомнив о смерти мальчика.