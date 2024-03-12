«Поглаживала сзади мой плавник»: Акула Артем Качер ответил на претензии Настасьи Самбурской в шоу «Маска»

Певец Артем Качер ответил на претензии актрисы Настасьи Самбурской в шоу «Маска». Он отметил, что потрогал ее за кулисами только после того, как она сама начала его поглаживать сзади по плавнику.

В очередном выпуске проекта телеканала НТВ раскрыли персонажа Акулу. В костюме скрывался Артем Качер, при этом его имя ни разу не называли члены жюри. Сам артист признался, что расстроился, так как у него были большие планы на дальнейшие выступления. Тем не менее, он ушел с улыбкой.

В беседе со StarHit певец также прокомментировал, что произошло между ним и Мотыльком за пределами камер. Напомним, что насекомым была звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая после ухода назвала Акулу наглецом, поспешившим потрогать ее за грудь. Качер же пояснил, что произошло это за кулисами, когда они ждали выхода на сцену, и актриса первая начала с ним кокетничать.

«Мы с Мотыльком стояли рядом, он был в игривом настроении — поглаживал сзади мой плавник, пытался разглядеть, кто в костюме. Я решил подыграть. Ничего личного в этом не было», - рассказал Артем.

Ранее Стас Ярушин, который скрывался с костюме Водяного, раскритиковал шоу «Маска».