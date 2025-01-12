«Ничего не пила и не ела»: Любовь Толкалина прервала молчание после смерти Евгении Добровольской

Новость о внезапной смерти народной артистки России Евгении Добровольской стала шоком для ее коллег и поклонников. 10 января звезды фильмов «Королева Марго» и «Артистка» не стало после продолжительной болезни. Актриса Любовь Толкалина поделилась воспоминаниями о коллеге в личном блоге.

Евгения Добровольская тщательно скрывала выявленное у нее в 2024 году онкологическое заболевание. Лишь в ближайшем окружении знали, что актриса борется с тяжелым недугом. Любовь Толкалина никогда раньше не рассказывала об общении с коллегой, но решила прервать молчание после ее смерти. Артистка опубликовала в соцсети фото ушедшей коллеги и поделилась воспоминаниями о ней.

«Мы познакомились, когда мне было 18 и я училась на первом курсе ВГИКа. Познакомились у нас с Егором Кончаловским дома, Женя пришла в гости. Было много людей. Женя уютно сидела в кресле и весь вечер ничего не пила и не ела. Я на правах хозяйки волновалась, она ответила, что у нее завтра пробы и ей нельзя сегодня ни пить, ни есть, потому что ей очень хочется получить эту роль. Для меня это был первый урок „как надо“ в мире, куда я попала. Для меня Женя навсегда останется примером того, „как надо“», — поделилась Любовь Толкалина.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой актриса боролась последний год.

О проблемах со здоровьем знаменитость не распространялась, но в Московском художественном театре (МХТ) им. А.П. Чехова, где она прослужила более 30 лет, знали о ее состоянии. Режиссер Николай Скорик рассказывал, что Евгения Добровольская не могла принять свой диагноз, и «не верила, что это происходит» с ней. При этом артистка сохраняла «бойцовскую стойку» — до последнего продолжала сниматься в кино и играть в театре.

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