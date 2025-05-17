Погиб, когда жена была беременна: умерший в 33 года актер Евгений Урбанский знал свою судьбу

Звезда советского кино Евгений Урбанский ушел из жизни на взлете карьеры, ему было всего 33 года. Актер погиб на съемках одного из фильмов, когда его жена находилась на последних сроках беременности. Как оказалось, артист знал о трагическом конце за 11 лет до случившегося. Об этом рассказывает Экспресс газета.

Евгений Урбанский был одним из наиболее заметных актеров 1950-х — 1960х, подающих надежды в кино. Он сыграл яркие роли в фильмах «Коммунист», «Баллада о солдате», «Неотправленное письмо», «Испытательный срок», «Чистое небо», последний из которых стал одним из лучших за всю историю советского проката. Однако актеру была уготована трагическая судьба — он погиб прямо во время съемок одной из картин.

В 1965 году артист отправился в Узбекистан на съемки фильма «Директор», в котором должен быть исполнить одну из главных ролей. Во время одной из сцен машина героя Евгения Урбанского должна была перепрыгнуть через другой автомобиль с одного из барханов. Однако во время съемок четвертого дубля машина перевернулась. В результате случившегося 5 ноября каскадер выжил, а актер скончался от полученных травм — у него диагностировали перелом шейных позвонков.

«Рассказывали, как перед трагедией он пытался на ходу выпрыгнуть из машины, но оказался под ней, когда та перевернулась. И его последними словами стали: „Боже, как больно!“» — делилась первая жена Евгения Урбанского Ольга.

Более того, коллеги артиста утверждали: он знал, что погибнет. Поговаривали, что за 11 лет до трагедии гадалка предсказала Евгению Урбанскому, как именно и когда он уйдет из жизни.

«Женя тогда как чувствовал и не очень хотел ехать на съемки „Директора“, но судьбу не изменить. <…> На мой взгляд, вина лежит на организаторе киносъемки», — заявила Ольга Урбанская.

На момент гибели актера его вторая супруга Дзидра Ритенберга ждала ребенка. Через три месяца после смерти Евгения Урбанского у него родилась дочь, которую назвали в честь отца Евгенией.

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