«Поэтому я сошел с ума тогда»: Гуф объяснил, почему пытался ворваться на виллу к бывшей жене

Отношения между рэпером Гуфом и его бывшей супругой Юлией Королевой продолжают накаляться. На этот раз исполнитель попытался проникнуть на виллу девушки в Таиланде, где та отдыхает с ребенком. Он заподозрил экс-возлюбленную в измене, передает StarHit.

Юлия рассказала подписчикам, как Гуф ворвался на территорию ее вилы с кастетом и бегал по ней в поисках любовников. Чуть позже ситуацию прокомментировал сам рэпер.

Он заявил, что ничего подобного не происходило. При этом Гуф считает, что Королева изменяет ему в доме, где находится их общая дочь. При этом звезду огорчает еще то, что он сам снял девушке виллу в Таиланде поблизости.

«Я снял ей виллу около себя за три миллиона рублей. За три миллиона! Я купил ей билеты сюда. А оказывается это было просто удобно, чтобы эта вилла была между моим домом и ее любовником. То есть она спала тут с ним пока, понимаете, Тине было шесть месяцев! Подумайте об этом, поэтому я сошел с ума тогда», — рассказал артист.

Ранее бывшая жена Гуфа заявила, что намерена лишить его родительских прав. По ее словам, причиной этому послужило неадекватное поведение экс-супруга в Таиланде.