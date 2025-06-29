«Поэтому я ничего не снимаю»: Мария Погребняк попала в госпиталь на отдыхе в Турции

Блогер Мария Погребняк на время перестала выкладывать контент из Турции, куда прилетела на отдых. Впоследствии многодетная мама все же вышла на связь и сообщила, что попала в госпиталь из-за болезни.

Погребняк поделилась историей в своих социальных сетях. По словам Марии, как только она прилетела в Турцию с детьми, то практически сразу же сильно заболела. Знаменитости пришлось обратиться за помощью в госпиталь.

«По приезде в Турцию сильно заболела. Вчера была в госпитале. Мне прописали антибиотики. Поэтому я ничего не снимаю, не выкладываю, как-то так», — рассказала блогер.

В следующей публикации Погребняк успокоила фанатов и заявила, что после назначения курсов антибиотиков стала лучше себя чувствовать. Однако многодетной маме не удастся насладиться отдыхом сполна: ей нельзя будет купаться и загорать до выздоровления.

Ранее сообщалось, что сын Марии Погребняк, которому девять месяцев от роду, сказал свое первое слово. Малыш, как рассказала блогер, произнес «папа».