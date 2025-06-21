Девятимесячный сын блогерши Марии Погребняк сказал первое слово

Девятимесячный сын Марии Погребняк сказал свое первое слово. Этим радостным событием блогерша поделилась в социальных сетях.

Младший сын Погребняк радует маму не только взрослением, но и своими маленькими успехами. На этот раз девятимесячный малыш старается повторить за родителями различные звуки и слова. Экс-супруга футболиста поделилась кадрами, где запечатлен ее новый муж Игорь Головинский вместе с их сыном.

«Володя сказал: "папа"? Вы это тоже услышали? Получается, первое слово — папа», — воскликнула Погребняк.

Напомним, что весной 2024 года Головинский сделал Погребняк предложение руки и сердца, а в конце августа они расписались. Свадебное торжество тогда пришлось отложить – блогерша ждала четвертого ребенка и через неделю родила сына. А после звездная пара сыграла свадьбу во время отдыха на Маврикии.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк вмешалась в конфликт Чеботиной с бывшим бойфрендом.

Также сообщалось, что беременная Ида Галич откровенно заговорила о недостатках жениха.