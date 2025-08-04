Знакомы более 10 лет: в Сеть попало первое совместное фото жены Дмитрия Диброва и ее любовника

Скандальный развод Дмитрия Диброва с женой из-за ее измены обрастает новыми подробностями. Выяснилось, что Полина Диброва знакома со своим любовником более 10 лет, а в Сети всплыло их первое совместное фото, на котором неожиданно засветилась Алла Пугачева. Об этом сообщает Kp.ru.

29 июля в СМИ появилась новость о расставании 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой супругой после 16 лет брака. Сообщалось, Полина Диброва изменила мужу с бизнесменом Романом Товстиком, который является другом семьи. Избранник 36-летней модели женат у него шестеро детей. Теперь выяснилось, что «любовники» познакомились более 10 лет назад. Тогда жена шоумена занималась похудением, а среди ее рекламодателей оказалась крупная компания предпринимателя по продаже БАДов.

В 2016 году Роман Товстик со своей продукцией в компании Полины Дибровой приехал в дом Аллы Пугачевой. В соцсетях обоих можно найти общее фото с той самой встречи с певицей. Тогда супруга Дмитрия Диброва писала: «Алла Борисовна просто чудо-человек! <…> Мы с Романом получили огромное удовольствие от общения с Примадонной». Много лет пару связывали исключительно деловые и дружеские отношения, но все изменилось около года назад.

По информации источника, первое время бизнесмен и модель скрывали свои отношения и были уверены, что об этой связи никто не узнает. Однако их роман всплыл наружу, и именно поэтому пара все еще хранит молчание.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы состоят в браке с 2009 года, у них трое детей. На данный момент супруги не комментируют скандал: телеведущий находится в Испании, а его жена улетела в Ереван со своим женским клубом. Что касается предполагаемого любовника модели, то он готовится к разводу и подал иск на определение места жительства шестерых детей.

Ранее мы писали о том, что раскрыты подробности свиданий жены Дмитрия Диброва с любовником.