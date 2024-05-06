«Остался подростком и нигилистом»: коллега Шевчука объяснил скандальные заявления артиста

На недавнем концерте в Дубае лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук призвал своих зрителей к революции. После этого артиста решили проверить на экстремизм. Его коллега, лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф объяснил поведение музыканта.

По словам Кнабенгофа, поступки и слова Шевчука не стоит воспринимать всерьез, поскольку он ведет себя как бунтующий подросток. Рок-исполнитель добавил, что лидер ДДТ всю жизнь находился в «герметичных условиях» и общался с ограниченным кругом лиц. Поэтому у него не может быть своего взгляда на реальность. К тому, Юрий практически всегда был оппозиционно настроен, говорит он.

«Юрий Шевчук всё ещё на баррикаде с красным знаменем, остался революционером в душе. Это несерьёзно, незрело. Он в душе остался подростком и нигилистом», — цитирует артиста Абзац.

Лидер группы «Пилот» отметил, что музыкант говорил много плохого о России, поэтому теперь не может рассчитывать на концерты в ней.

Ранее артист отреагировал на проверки после его скандальных высказываний. Шевчук признался, что ничего не боится, поскольку он не получает никакого финансирования за границей.