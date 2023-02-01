Поет песни про алфавит: что стало с пропавшей старшей сестрой Наташи Королевой

В конце 90-х певицу Русю знали все. Тысячи поклонников пели ее песни, и артистка собирала целые стадионы. Популярность Ирины Осауленко в то время была на том же уровне, что и у ее младшей сестры Наташи Королевой. Но все изменила болезнь сына певицы, из-за которой ей пришлось оставить карьеру.

На данный момент бывшая звезда живет в США и даже не думает о возвращении на эстраду. Все свое время она посвещает заботе о детях, так как у одного ее сына диагностирован ДЦП, а у другого аутизм. Также у Ирины есть дочь, однако девочка, к счастью, полностью здорова.

Отметим, что окончательно с музыкой сестра Королевой не попрощалась. Сейчас она работает в американском детском саду преподавателем и поет вместе с детьми песни про алфавит. По всей видимости, Осауленко все устраивает. Вместе с дошкольниками она выглядит вполне счастливой и что-то менять не намерена.

Напомним, что недавно Анастасия Волочкова раскрыла правду о браке Наташи Королевой и Тарзана. Будучи пьяной на интервью, скандальная балерина рассказала, что артисты уже давно не вместе.