Поэт Пеленягрэ объяснил переезд Пугачевой из России «на клочок выжженной земли»

Поэт и композитор Виктор Пеленягрэ назвал возможную причину отъезда певицы Аллы Пугачевой из России. По его мнению, здесь могло чего-то не хватать ее мужу Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ).

Подробности приводит сайт mk.ru.

Когда-то Пеленягрэ писал для Примадонны хиты: вместе с основателем группы «Белый орел» Владимиром Жечковым она исполнила одну из песен поэта «Боже». Он «вдохновил» артистку на создание композиции «Дай мне, Боже».

На вопрос, как поэт относится к ее отъезду из России, отвечает: «Наверное, у нее были какие-то обязанности перед институтом брака… Видимо, ей не хватало чего-то в этой жизни. Хотя тут, наверное, нужно говорить: «Чего-то не хватало ее мужу Галкину*».

Пеленягрэ не понимает, как можно было променять Россию на «вулканический клочок выжженной земли».

Он также рассказал о конкуренции между Пугачевой и Софией Ротару – та тоже исполняла песни на его стихи. Ранее он назвал последнюю «умной женщиной» и объяснил причину исчезновения певицы.

*признан иноагентом на территории РФ