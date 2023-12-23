Поэт Маленко вспомнил о жестоком отношении режиссера Юрия Любимова к актерам, об этом сообщает Абзац.

По словам Влада Маленко, характер у Любимова был весьма изменчив. Так, он вспомнил случай, когда режиссер сначала похвалил его, а спустя некоторое время наоборот, раскритиковал.

«Заканчивается первая премьера „Братьев Карамазовых“. Аплодисменты, весь зал стоит. И он идет, и принципиально только ко мне одному, как первой скрипке, знаешь, жмет руку, и вместе мы кланяемся», — рассказал поэт.

Однако потом отношение Любимова к Маленко резко изменилось.

«Следующая репетиция через месяц начинается, и он просто вот так делает, на „вы“: „Подождите, у вас ничего не получается. Давайте потом, может быть, мы отдельно с вами. Тут товарищи ваши, я просто сейчас не могу тратить на это время“. И меня начинает [трясти — прим. ред.]», — рассказал он.

В актерских кругах знали о жестком характере режиссера. Так, Маленко предупреждал Валерий Золотухин, который называл Любимова «садистом».

«То, что он делал с тобой, то, что он делал со мной, я вообще заболел и чуть не умер, а что Володе делал на „Гамлете“, так тот кидал в него эту шпагу», — пересказал слова Золотухина поэт.

Ранее мы писали о том, что поэт Маленко рассказал о своем отношении к Анатолию Белому* (признан иностранным агентом на территории РФ).