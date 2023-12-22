«Это моя трагедия и моя тоска»: поэт Маленко рассказал о своем отношении к Анатолию Белому*

Заслуженный деятель искусств РФ, поэт Влад Маленко рассказал о своем отношении к актеру Анатолию Белому* (признан иноагентом на территории РФ). Он выступил в защиту артиста.

Белый* является однокурсником Маленко и отцом его крестной дочери, поэтому поэт решил поддержать артиста.

«Конечно, это моя трагедия и моя тоска. Но я никогда не скажу ни одного слова плохого про Толю и даже не скажу вот так: „Эх, Толя“. Нет. Мне кажется, что мы обязательно выпьем водки», — цитирует Маленко Абзац.

Поэт выразил надежду, что они с артистом выпьют и будут оба плакать.

Влад Маленко — сооснователь и художественный руководитель Московского театра поэтов. Помимо этого, он является худруком Государственного музея Сергея Есенина в Москве. В январе 2023 года получил звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Напомним, ранее Анатолий Белый* впервые прокомментировал статус иноагента, который он получил в декабре 2023 года.

*(признан иноагентом на территории РФ)