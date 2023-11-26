Поэт Лаймы Вайкуле раскрыл причину скандальных заявлений уехавшей из РФ певцы

Автор песен Лаймы Вайкуле, поэт Виктор Пеленягрэ прокомментировал антироссийские заявления 69-летней исполнительницы, проживающей в Латвии.

По его мнению, Вайкуле боится потерять свою недвижимость, поэтому внезапно отвернулась от России, в которой у нее было много поклонников, и благодаря которой она стала богатой и знаменитой.

«Мне кажется, я знаю, почему она несет всяческую ахинею. Потому что в 1991 году, когда латыши стали независимыми, первым делом эти европейцы по какой-то реституции отобрали у нашей Лаймы избу в Юрмале. Дом, в общем. И она боится, что опять эти прибалты под общим руководством Урсулы фон дер Ляйен что-нибудь такое же выкинут», - сказал поэт в беседе с mk.ru.

Автор хита «Акапулько» также заверил, что раньше Лайма всегда с большим уважением относилась к России и никогда не говорила о политике. По этой причине поэт выразил уверенность, что Вайкуле говорит то, что от нее требуют.

Ранее мы писали, что Лайма Вайкуле назвала условие своего возвращения в Россию. Ранее артистка неоднократно заявляла, что не приедет, «пока не случиться то, что было в 1990-х». Певица в интервью украинским СМИ заявила, что решится спеть для россиян, если услышит извинения и покаяние.