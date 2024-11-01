Поэт Константин Губин заявил, что патриотизм певца SHAMAN идет от сердца. Об этом сообщает Kp.ru.

Композитор и поэт Константин Губин заявил, что выступает против ложного патриотизма. По словам Губина, он чувствует фальшь на расстоянии. При этом поэт выделил Григория Лепса и певца SHAMAN, чье творчество пронизано любовью к России. Он считает, что артисты поют от сердца: они «любят свою землю и своего зрителя».

«То, что делают Лепс и SHAMAN — от сердца. Они такие и есть на самом деле. Они просто любят свою землю и своего зрителя. Они не выпустят высосанную из пальца песню, им это не по рангу. А зрителя не обманешь. Именно по этой причине на их концертах аншлаги», — высказался Губин.

По словам композитора, еще одним артистом, который искренне исполняет патриотические мотивы, является Юрий Кононов. В 2023 году он написал для него песню «Русский танк Алеша».

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