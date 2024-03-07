«Поет каждую неделю»: певица Лель продолжает оставаться популярной после успеха в западном TikTok

В СМИ появилась информация, что певица Катя Лель стала менее востребованной, чем несколько месяцев назад, когда ее хит «Мой мармеладный» покорил западный TikTok. Но концертные организаторы опровергли эту информацию. Они заявили, что выступления звезды нулевых продолжают пользоваться спросом.

В крупном агентстве по организации мероприятий пояснили, что гонорар Кати Лель после волны интереса к ее хиту составлял от 900 тыс. рублей до 1 млн рублей. В новогодние праздники цена росла до 1,5 млн рублей за часовой концерт. Но в этот Новый год она пела и за 2−2,5 млн рублей. Информация о том, что ее гонорар вырос до 4 млн рублей — сильно преувеличена. За такую сумму никто не захотел заказывать выступление артистки.

«Все у Лель в порядке сейчас — гораздо лучше, чем было до взлета „джаги-джаги“. Она стала более востребована — частные концерты у нее есть. Не могу сказать точно сколько, но даже весной она поет каждую неделю», — рассказали организаторы концертов Kp.ru.

Гонорар певицы варьируется от 1 млн рублей до 2 млн рублей в зависимости от города, условий, заказчика.

Хит «Мой мармеладный» был написан и гремел среди российских слушателей еще в нулевые. Трек вновь стал популярным в декабре 2023 года. Он занял третье место стриминг-платформы Spotify. Под него были сняты тысячи роликов как на Западе, так и в России

Ранее писали, что артистка оказалась невостребованной на 8 Марта: звезда нулевых готова выступать за меньшие деньги и исполнять хит «Мой мармеладный» на протяжении всей шоу-программы 12 раз.