Оказалась невостребованной: стоимость выступлений Кати Лель снизилась в четыре раза

Цена на выступления певицы Кати Лель снизилась в четыре раза после волны популярности в зарубежном TikTok. Как пишет Telegram-канал Mash, артистка оказалась невостребованной на 8 Марта: звезда нулевых готова выступать за меньшие деньги и исполнять хит «Мой мармеладный» на протяжении всей шоу-программы 12 раз.

В новогодние праздники певица выступала за 4 млн рублей — ценник вырос благодаря зарубежным тиктокерам, которые пришли в восторг от хита звезды нулевых. Но цены на корпоративы Кати Лель начали снижаться: она готова исполнить лучшие треки за 1 млн рублей. За доплату в 500 тыс. рублей артистка может спеть дуэтом с любым гостем мероприятия. Пока у Екатерины всего два заказа на 8 Марта. При этом она готова порадовать состоятельных фанатов, вычеркнув весь свой репертуар, и петь хит «Мой мармеладный» на протяжении всей программы.

Райдер Кати Лель оказался самым скромным среди российских звезд. Она просит три парковочных места, адекватных охранников, плотные шторы в гримерках, стулья, зеркало, гладильную доску с утюгом, воду, чай, хлеб и нарезку на троих. Инициатива клиента расширить райдер только приветствуется.

Композиция «Мой мармеладный» была написана и гремела среди российских слушателей еще в нулевые. Трек вновь стал популярным в декабре 2023 года. Он занял третье место стриминг-платформы Spotify. Под него были сняты тысячи роликов как на Западе, так и в России. В связи с этим Лель повысила цену на свои выступления в пять раз.