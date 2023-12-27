Поэт Илья Резник предложил заменить современные «голубые огоньки» на советские, об этом сообщает mk.ru.

После нашумевшей вечеринки Насти Ивлеевой, российских звезд шоу-бизнеса, которые ее посетили, массово «отменяют» на телевидении. Так, стало известно о том, что выступления Лолиты и Филиппа Киркорова на «голубых огоньках» не войдут в итоговый монтаж.

По словам поэта Ильи Резника, он уже давно не смотрит центральные телеканалы в новогоднюю ночь.

«В новогоднюю ночь я смотрю не „голубые огоньки“, а канал „Культура“ уже несколько лет подряд. А всем другим каналам я советую показать „Песню года“, конкурс молодых исполнителей в Юрмале, новогодние огоньки 70-х и 80-х годов», — рассказал он.

Резник добавил, что согласен со своими коллегами Никитой Михалковым, Иваном Охлобыстиным и Александром Иншаковым, которые считают, что нынешние звезды шоу-бизнеса не заслуживают появляться на телеэкранах в новогоднюю ночь.

«Я считаю преступлением показывать весь этот шоу-бизнес вообще в медийном пространстве, а в новогоднюю ночь — особенно», — подчеркнул Резник.

Ранее мы писали о том, что журналисты узнали стоимость организованной вечеринки Насти Ивлеевой.