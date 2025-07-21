«Поехали за третьей принцессой»: Сарик Андреасян и Лиза Моряк улетели из России

Режиссер Сарик Андреасян вместе с недавно родившей женой, актрисой Лизой моряк улетели из России. Они решили провести отдых в Италии.

«Поехали за третьей принцессой. Наше двухнедельное свидание началось», — отметила Моряк в личном блоге.

Она уточнила, что сейчас вместе с мужем находится в Риме. При этом новорожденную дочь и старшую наследницу пара оставила дома с няней и бабушкой.

Лиза также опубликовала селфи, на котором позирует рядом с Сариком. Супруги улыбаются на снимке и выглядят счастливыми.

Напомним, весной 2025 года Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз. По словам актрисы, она узнала, что находится в положении на съемочной площадке проекта. Моряк призналась, что новость о пополнении в семье стала для них долгожданным чудом.

Ранее Лиза Моряк пошутила, что играет главные роли благодаря связям с мужем, однако пользователи Сети юмор не оценили и отметили, что такое случается, когда «никто не дал таланта».