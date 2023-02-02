«Поехали в сауну»: муж Леры Кудрявцевой заговорил об изменах и обмане

В последнее время вокруг отношений телеведущей Леры Кудрявцевой и ее молодого мужа, хоккеиста Игоря Макарова ходит множество слухов. Артистка публикует в соцсетях грустные посты, в которых намекает на одиночество. А потом улетает в отпуск без супруга. Сам же спортсмен до последнего хранил молчание.

Недавно 35-летний Макаров вышел из тени и добавил видео, после которого у пользователей Сети появилось еще больше вопросов к паре. Игорь поделился в личном микроблоге отрывком из кинофильма «Бумер», но с придуманной подписью.

«Когда поехали в сауну, а девушкам сказали, что на рыбалку», – говорится в тексте.

Подписчики Макарова подумали, что он намекает на измену. Ведь там, где баня и много мужчин, часто бывают горячие девушки. Поклонники Леры Кудрявцевой тоже увидели публикацию звезды и заявили, что женатому мужчине не очень хорошо делится таким контентом.

Сама артистка не комментирует слухи о личной жизни, но и не показывает романтичные кадры с мужем. Она проводит свободное время с дочерью и подругами.

Ранее мы писали о том, как 51-летняя Лера Кудрявцева прошла обучение стрельбе.