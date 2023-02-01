Несмотря на неврологическое заболевание, Лера Кудрявцева вступила в стрелковый клуб

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в соцсетях, что прошла обучение стрельбе. Ей выдали соответствующий сертификат.

В документе говорится, что Кудрявцева успешно прошла обучение по программе безопасного обращения с оружием. Помимо этого, она является членом стрелкового клуба.

Сертификат подписан директором учреждения. В качестве даты прохождения обучения указано 31 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева страдает от сложного неврологического заболевания – мигрени. Против хронической болезни не помогают никакие препараты, боль на время облегчает китайский специалист.

Врач-цефалголог заявлял, что недуг настолько серьезен, что стоит на втором месте в рейтинге опасностей. Данное заболевание неизлечимо и будет с Кудрявцевой всю жизнь.