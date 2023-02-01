Несмотря на неврологическое заболевание, Лера Кудрявцева вступила в стрелковый клуб
51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева прошла обучение стрельбе.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в соцсетях, что прошла обучение стрельбе. Ей выдали соответствующий сертификат.
В документе говорится, что Кудрявцева успешно прошла обучение по программе безопасного обращения с оружием. Помимо этого, она является членом стрелкового клуба.
Сертификат подписан директором учреждения. В качестве даты прохождения обучения указано 31 января 2023 года.
Ранее сообщалось, что Кудрявцева страдает от сложного неврологического заболевания – мигрени. Против хронической болезни не помогают никакие препараты, боль на время облегчает китайский специалист.
Врач-цефалголог заявлял, что недуг настолько серьезен, что стоит на втором месте в рейтинге опасностей. Данное заболевание неизлечимо и будет с Кудрявцевой всю жизнь.