«Поехала к другу»: Анастасия Волочкова раскрыла секреты повзрослевшей дочери

Анастасия Волочкова похвасталась талантливой дочкой, которая приехала в ее особняк. По словам балерины, Ариадна в свои 18 лет написала больше 250 стихотворений на трех языках.

Бывшая прима Большого театра поделилась с подписчиками радостной новостью. К ней в гости приехала повзрослевшая дочь Ариадна. Напомним, девушка живет вместе с отцом Игорем Вдовиным и его новой супругой Еленой Николаевой.

«Вчера к нам домой приезжала моя замечательная доченька Ариадна. Ей уже 18 лет. Как быстро летит время. Это был невероятно теплый вечер! Она поделилась своими интересами и увлечениями», – рассказывает Анастасия Волочкова.

Так, Ариадна учится в университете на факультете филологии. При этом девушка уже зарабатывает деньги преподаванием английского и французского, а также работает в студии дубляжа.

«Когда она показала мне свои работы, я была потрясена! Занимается она у очень известного и профессионального педагога. Показала, какие им дают задания, и как их нужно исполнять. То, как она умеет в моменте изменять голос и интонации, это просто невероятно!» – поделилась артистка.

Более того, в свои 18 лет Ариадна уже стала настоящей поэтессой: девушка написала более 250 стихотворений на трех языках.

«Утром мы позавтракали на веранде. Ари прочитала мне еще несколько стихотворений. Посекретничали, конечно же. Затем она проводила меня в мой балетный зал в комплекс. И поехала в гости к другу», – добавила Волочкова.

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