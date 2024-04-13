«Чувствует себя лучше»: Юрий Куклачев пришел в себя после перенесенной операции

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, перенесший инфаркт, пришел в себя и уже чувствует себя лучше после операции. Об этом рассказали NEWS.ru его дети Дмитрий и Екатерина.

По словам сына Юрия Куклачева, артист цирка уже начал давать указания о том, какие изменения нужно внести в спектакли.

«Сегодня уже он себя чувствует лучше. Буквально полчаса назад я разговаривал с ним. Он раздавал мне ЦУ (ценные указания), как и что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: „Пап, успокойся, расслабляйся, выздоравливай, все будет хорошо“. Мы со своей стороны, семья, мы не отменяем шоу, мы его не переносим», — сообщил Дмитрий Куклачев.

Кроме того, сын Юрия Куклачева отметил, что концертную программу уже адаптировали к его отсутствию, однако изменения не повлияют на качество шоу. Дмитрий Куклачев призвал зрителей поддержать артиста и пригласил посетить его юбилейное шоу. Сын дрессировщика напомним, что все средства, заработанные от продажи билетов, будут направлены в фонд Муслима Магомаева для помощи семьям пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Напомним, 12 апреля стало известно об экстренной госпитализации артиста цирка Юрия Куклачева во время концерта по случаю его 75-летия. По данным Telegram-канала SHOT, у дрессировщика случился инфаркт, врачи провели дрессировщику операцию, которая длилась три часа.

Накануне Юрий Куклачев проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» в Москве. Сообщалось, что вырученные средства артист обещал направить на помощь семьям пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Запланированные на 13 и 14 апреля в «Вегас Сити Холле» благотворительные концерты состоятся, но без участия Юрия Куклачева. Выступать будут его дети.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Куклачев рассказал о первом свидании с женой.