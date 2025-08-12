«Поехала головой, пострадал мозг»: у призвавшей дать оружие Украине Лаймы Вайкуле нашли проблемы с психикой

У уехавшей из России Лаймы Вайкуле, призвавшей «дать оружие Украине», начались проблемы с головой из-за ковида. Так объяснил поведение певицы артист и бизнесмен Андрей Ковалев в беседе с NEWS.ru.

С 25 по 27 июля 2025 года в Юрмале прошел традиционный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», на котором она, рассуждая о политической ситуации, неожиданно призвала дать Украине вместо музыки оружие. Знакомый с артисткой Андрей Ковалев предположил, что она может не давать себе отчет в словах и действиях из-за проблем с душевным здоровьем на фоне перенесенного в 2020 году коронавируса.

По словам собеседника издания, именно после пандемии «Лайма переменилась». То же самое, как отметил Андрей Ковалев, случилось и с эмигрировавшей в Израиль Аллой Пугачевой, которая «поехала головой».

«Нормальной была. Как и [певица Алла] Пугачева. Потом с ними что-то случилось, поехали головой. Коронавирус, может быть, повлиял, пострадал мозг», — отметил артист.

Андрей Ковалев предложил доставить Лайму Вайкуле в Москву и проверить ее психическое состояние. Если певица будет признана вменяемой, то ее, по мнению бизнесмена, следует наказать.

«Спецслужбы, я считаю, должны доставить ее в Москву, здесь провести психиатрическую экспертизу. Если ненормальная, то в клинике лечить. Если нормальная — значит, дать срок в местах не столь отдаленных за призывы к террористической деятельности», — заявил Андрей Ковалев.

На громкое высказывание артистки обратил внимание и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Политик призвал возбудить уголовное дело в отношении артистки и признать ее иноагентом в РФ.

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Еще не вечер» эмигрировала из России в Латвию, отказавшись от сотрудничества со страной. При этом Лайма Вайкуле не раз негативно высказывалась о России, а однажды заявила, что якобы «содержала весь Советский Союз». В одном из интервью певица призналась: ей приходилось переступать через себя, исполняя песни на русском языке.

Ранее Прохор Шаляпин отреагировал на антироссийские высказывания Лаймы Вайкуле и назвал ее сумасшедшей: «Бредят под капельницами на старости лет».