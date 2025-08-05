«Бредят под капельницами на старости лет»: Прохор Шаляпин отреагировал на русофобские высказывания Вайкуле

Уехавшая из России артистка Лайма Вайкуле недавно призвала дать Украине оружие вместо музыки. После этого против исполнительницы предложили возбудить уголовное дело и признать ее иноагентом. Певец Прохор Шаляпин рассказал о своей реакции на поведение звезды.

Участник «Фабрики звезд» считает, что артистка пытается привлечь к себе внимание и «кривляется, будто ей 16 лет».

«То, что они сейчас бредят под капельницами на старости лет, это уже никого не интересует. Мы должны меньше уделять им внимания», — приводит слова знаменитости NEWS.ru.

Шаляпин добавил, что Вайкуле ничего важного не сделала во времена СССР, в отличие от Аллы Пугачевой, которая записала в молодости множество хитов. По мнению артиста, певица никогда не несла особой ценности, и ее отсутствия в России никто не заметил.

«Давайте оставим их в покое, пусть, что хотят, то и говорят. Просто относиться к ним, как к сумасшедшим», — призвал исполнитель.

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Еще не вечер» эмигрировала из РФ в Латвию, отказавшись от сотрудничества со страной. При этом Лайма Вайкуле не раз негативно высказывалась о России, а однажды заявила, что якобы «содержала весь Советский Союз». В одном из интервью артистка призналась: ей приходилось переступать через себя, исполняя песни на русском языке.

Ранее муж Вайкуле Андрей Латковский прокомментировал возможное возбуждение уголовного дела в России из-за проукраинских высказываний певицы.