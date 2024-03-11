«Поехал в детство»: Сергей Безруков получил ценный подарок от жены на годовщину свадьбы

Актер Сергей Безруков получил по-настоящему ценный для него подарок на годовщину свадьбы от супруги, режиссера Анны Матисон. В своих соцсетях артист рассказал, что жена подарила ему настольную игру времен СССР и показал презент. Об этом пишет Газета.Ru.

В личном блоге Сергей Безруков опубликовал видео с подарком от супруги.

«Это мое детство. 1973 года игра! „За рулем“ называется. Как я ее любил! Называется: „Поехал в детство“», — поделился актер.

На опубликованных кадрах видно, как артист вместе с детьми пробует игру в действии.

«Когда-то в детстве я очень любил игру „За рулем“. А сегодня Аня подарила ее на годовщину свадьбы, и я снова погрузился в те времена. Дети тоже оценили и играли вместе со мной. Даже Вася попробовал себя в роли водителя, конечно, пока не без моей помощи», — подписал пост Сергей Безруков.

Напомним, Сергей Безруков и Анна Матисон поженились в 2016 году. У супругов трое общих детей: 7-летняя Мария, 5-летний Степан и двухлетний Василий.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон посетили премьеру военной драмы «Воздух» в Москве.