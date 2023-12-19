«Поеду туда 22-й раз»: Анастасия Волочкова сравнила Мальдивы с дачей

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что в начале января традиционно собирается на Мальдивы. Знаменитость побывает на островах в Индийском океане 22-й раз.

«Я же туда езжу как на дачу. Поеду в 22-й раз», - сказала Волочкова сайту mk.ru на новогодней вечеринке в центре столицы.

Артистка планирует полететь на Мальдивы примерно пятого января. В Новый год она будет с семьей в Москве.

Балерина также коснулась темы новогодних подарков. По словам Волочковой, ее уже начали одаривать. При этом звезда предпочитает бриллианты.

Волочкова пришла на вечеринку под руку с дизайнером Джемалом Махмудовым. Он создал для нее черное платье в пол с пышными рукавами красного цвета.

Ранее сообщалось, что балерину заметили в клинике пластической медицины. Волочкова сообщила, что отправилась туда с целью сделать МРТ. Поклонники решили, что балерина захотела в себе что-то подкорректировать.