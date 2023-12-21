Депутат Милонов отреагировал на награждение Кристины Орбакайте в Москве

Депутат Виталий Милонов высказался о недавнем награждении певицы Кристины Орбакайте в Москве. Он отметил, что согласен с недовольными, так как подобное не должно происходить, и объяснил, что, вероятно, приз дочь Аллы Пугачевой вручили ради хайпа.

Напомним, что Кристина вернулась в Москву после долгого отсутствия и сразу стала посещать светские мероприятия. Одно из них – премия телеканала о моде, на которой она забрала сразу две статуэтки. После того, как о результатах церемонии стало известно, с возмущениями выступили актер Сергей Никоненко и руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Поддержал их и Виталий Милонов, который не понял, за какие заслуги чествовали Орбакайте в столице.

«Какая премия, такие и победители. Видимо, ради хайпа это было сделано. Приличные люди на премию не поехали, а эти, чтобы засветиться, появились», - поделился депутат с mk.ru.

Как и Никоненко, Милонов считает, что награды достойны только те артисты, которые не уезжали из России и продолжили ее поддерживать. Кристина Орбакайте же до сих пор за два года не озвучивала свою позицию.

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