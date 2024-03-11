«Поджидали»: в Ростове три девушки попытались сфотографироваться с Валерием Карпиным в туалете

Жена тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина Дарья пожаловалась на девушек, которые пытались сфотографироваться с ним в туалете. Инцидент произошел в Ростове.

Поклонники поинтересовались у Дарьи в соцсетях, часто ли подходят сфотографироваться во время прогулок по Ростову. К слову, Карпин является главным тренером ФК «Ростов». На это супруга Карпина заявила, что подобное случается постоянно.

«Тут недавно мужа в туалете ресторана поджидали три девушки», - поделилась она. Слова Карпиной приводит РИА Новости.

Она вспомнила еще один недавний случай, как к их столику в ресторане подошла неизвестная женщина с видеозвонком – родственник хотел по телефону что-то передать спортсмену. Карпина отметила, что обычно поклонники все-таки ведут себя тактично.

Ранее актер Никита Кологривый извинился перед фанатами за то, что не смог сфотографироваться с ними в Сочи, куда прибыл для съемок в очередном проекте. Звезда «Слова пацана» обещал найти другое время для общения.