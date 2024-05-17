«Подвыпившая подошла и открыто пыталась меня "склеить"»: Сергей Рогожин заявил, что отверг Примадонну

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева не всегда уважала традиционные семейные ценности. Так, по словам певца Сергея Рогожина, в молодости Примадонна попыталась «склеить» его на глазах у жены.

Артист дал большое интервью сайту Tnzvezdy.ru, в котором рассказал об одном случае с Пугачевой. Так, однажды Рогожин вернулся с гастролей из США и пошел с супругой в ночной клуб.

Там певец повстречал Примадонну. При этом она вела себя довольно-таки развязно. По словам Рогожина, Алла подошла к их столику и начала флиртовать.

«Я вообще тогда пришел с женой, мы с ней за столом сидели. Но это обстоятельство вообще как-то Пугачеву не волновало, она подвыпившая подошла и открыто пыталась меня «склеить». Шок! Мне вообще никогда не нравилась подобная инициатива со стороны женщины», — рассказал артист.

Ранее врач Байрамукова заявила, что у Пугачевой потяжелел подбородок. Кроме того, по мнению специалиста, у звезды неровные губы.