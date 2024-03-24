«Подвиг этих людей неоценим»: Эмин Агаларов обратился к сотрудникам «Крокус Сити Холла», спасшим людей

Бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца «Крокус Сити Холла» Эмин Агаларов выступил с обращением к сотрудникам концертного зала, спасшим людей во время теракта, произошедшего 22 марта. В личном блоге певец поблагодарил тех, кто помогал людям спастись и выбраться из горящего здания.

«Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам „Крокус Сити Холла“ и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедии, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям», — написал Эмин Агаларов.

В своем обращении сын владельца «Крокус Сити Холла» перечислил имена сотрудников, которые спасли многих людей во время теракта.

«Среди них — режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименков, сотрудники охраны соседних объектов Александр Поздняков и Александр Антипов, охранник „Крокус Сити Холла“ Алексей Осанушков, гардеробщик Ислам Халилов и многие-многие другие. Подвиг этих людей неоценим и никогда не будет забыт», — отметил артист.

Кроме того, Эмин Агаларов выразил соболезнования в связи с терактом и пожелал выздоровления пострадавшим.

«Произошло ужасное горе для всех нас. Приношу искренние соболезнования семьям погибших, от всего сердца желаю выздоровления и душевных сил пострадавшим», — заключил сын владельца «Крокус Сити Холла».

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. Вооруженные злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 150 человек.

Ранее мы писали о том, что 15-летний школьник спас более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле».