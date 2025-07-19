«Подверг опасности нашего ребенка»: за что Анастасия Волочкова никогда не простит бывшего мужа

Анастасия Волочкова рассказала, за что никогда не простит бывшего мужа Игоря Вдовина. В эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ балерина заявила, что бизнесмен не обеспечил семью безопасностью в ответственный момент.

«Не прощу ему никогда, что не обеспечил безопасностью наш дом, что подверг опасности нашего ребенка», — заявила Анастасия Волочкова.

Речь идет об истории с ограблением дома танцовщицы в 2013 году, когда она была на гастролях в Варшаве. Тогда ворвавшиеся в особняк злоумышленники связали прислугу и украли драгоценности из двух сейфов, общая стоимость которых составила несколько сотен тысяч долларов. На тот момент в доме находилась и 7-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна, которая чудом не пострадала.

Кроме того, артистка раскрыла, что экс-супруг часто занимал у нее огромные суммы денег. В общей сложности Игорь Вдовин взял у нее в долг сотни тысяч долларов, часть из которых так и не вернул.

Напомним, Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин расстались почти 20 лет назад, но между ними до сих пор сохраняются сложные отношения. Много лет балерина бесконечно критиковала бывшего мужа и обвиняла в том, что он настраивает их дочь против нее, а также припоминала ему многомиллионные долги. Однако в апреле этого года танцовщица внезапно забыла обиды и тепло обратилась к предпринимателю, назвав его «самым лучшим» и поблагодарив за все.

Ранее Анастасия Волочкова назвала Игоря Вдовина «козлом» и со слезами рассказала о его изменах.