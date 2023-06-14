«Подвела черту в долгих отношениях»: Ирина Дубцова призналась в аутоиммунном заболевании из-за мужчины

Певица Ирина Дубцова рассказала о самочувствии после гормональной терапии. Артистка призналась, что боролась с аутоиммунным заболеванием и поправилась из-за лекарств.

Подробности Дубцова рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«Выяснилось, что у меня проблемы с щитовидной железой и, как оказалось, достаточно давно аутоиммунное заболевание», - поделилась она.

Лишний вес пошел артистке на пользу: в сериале «Престиж» Дубцова играла оперную певицу и выглядела «немного в теле». Прибавка в весе составила не десятки килограммов – певица поправилась ненамного.

Из-за болезни Дубцовой был назначен «многомесячный прием гормонов». В настоящее время курс лечения окончен, и артистка пытается вернуться в обычный вес. Она заметила, что обычно носит размер S, но сейчас у нее M.

Дубцова призвала не жалеть ее. Она считает, что болезнь наступила из-за нервов.

«Я перенервничала после того, как подвела черту в долгих эмоциональных отношениях. Поставила точку – и разболелась», - сообщила она.

Дубцова во всем ищет плюсы: после расставания она написала «кучу песен», и считает это счастьем.

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