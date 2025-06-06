«Подумала, мошенники»: как Медведева отреагировала на сообщение от Загитовой

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о примирении с Алиной Загитовой. Спортсменка призналась, что не сразу поверила, когда ей пришло сообщение от коллеги, и приняла это за уловку мошенников. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru.

Поклонники девушек были рады тому, что они помирились и даже начали работать вместе в одном шоу. Евгения вспомнила о том, с чего началось их общение после длительной паузы.

Медведева получила сообщение от Загитовой и несколько раз перепроверила номер телефона.

«Я, конечно, несколько раз перепроверила номер телефона, ник в Telegram, потому что часто бывает, что пишут мошенники. Подумала, мошенники», — поделилась звезда во время конференции к шоу.

Девушка вспомнила, что коллега начала общение с шутки. После этого у них завязался разговор, и они встретились. Медведева отметила, что все было легко.

«Сначала посидели, поболтали, рассказала про свой новый проект. Решили продолжать сотрудничество», – добавила Евгения.

Ранее 23-летняя фигуристка Алина Загитова заявила, что ее боятся мужчины.