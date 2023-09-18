«Подумала, что это шутка»: Нонна Гришаева о продолжении «Папиных дочек»
Нонна Гришаева рассказала, что не верила в возможность продолжения «Папиных дочек».
© Starface.ru
Нонна Гришаева рассказала, что не верила в возможность продолжения «Папиных дочек». Об этом пишет Woman.ru.
18 сентября на телеэкраны возвращается сериал «Папины дочки». В новом сезоне зрители увидят как прежних, так и новых актеров. Приняла участие в съемках и Нонна Гришаева, которая сыграла мать дочек.
Заслуженная артистка России рассказала, что даже не думала о том, что продолжение сериала возможно.
«Подумала, что это шутка. Второй мыслью было то, что это совершенно невозможно, ведь все выросли. Но когда поговорила с режиссером и прочитала первые несколько серий, поняла, что очень даже возможно и авторы грандиозно все придумали», — рассказала актриса.
По словам Гришаевой, в новом сезоне характер ее героини немного поменялся. Хотя актриса и не раскрывает детали, но признается, что к одному из возлюбленных дочек она будет относиться с презрением.
При этом артистка рада новым лицам в сериале. Как рассказала Гришаева, она с удовольствием сыграла с актрисами из сериала «Вампиры средней полосы», которые стали ее внучками.
«Всегда приятно работать с профессионалами, а девочки очень талантливые. Мне кажется, у них большое будущее», — призналась она.
Ранее мы писали о том, что певица Наташа Королева забрала сына и молча улетела без Тарзана в США.